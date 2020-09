"Marcelo siempre ha sido mi ídolo"

Tras triunfar en las filas del Borussia de Dortmund, Achraf Hakimi ha puesto rumbo este verano a un Inter de Milán que ha apostado fuerte (40 millones de euros) por el ya ex futbolista del Real Madrid.

El joven internacional por Marruecos pronunció este miércoles 9 de septiembre sus primeras palabras como jugador del cuadro lombardo a través de las redes sociales del club, en las que contestó a una serie de preguntas de los aficionados. Entre las mismas destacó la que hacía referencia a su decisión de unirse al Inter de Milán y los motivos que le han llevado a tomar la misma.

"Elegí el Inter porque pienso que su forma de entrenar, el entrenador, su estilo de juego, es algo que se ajusta al mío. Pienso que es bueno para mí y para el equipo. Creo que vamos a hacer grandes cosas y luchar por la Serie A". explicó.

En línea con lo anterior, Achraf aprovechó para elogiar a Antonio Conte, su nuevo técnico en el Giuseppe Meazza. "Pienso que es un gran entrenador, tiene un espíritu muy competitivo, con una pasión que transmite al equipo y a los aficionados. Eso es algo que nos hace estar vivos en los partidos y pienso que es una gran motivación", afirmó.

Posteriormente, el joven lateral fue cuestionado sobre su mejor momento como profesional y ahí tuvo un guiño al Real Madrid. "Cuando gané la Champions con el Real Madrid. Es un momento que había soñado desde pequeño. Y el haber jugado el Mundial con Marruecos es otro sueño que he cumplido. El haber podido disputar una competición de esa importancia", argumentó.

Por último, Achraf respondió qué jugador de su posición ha sido su gran referente y con qué leyenda del Inter se queda. "Siempre lo he dicho, Marcelo es mi ídolo por sus características, su manera de ser y la suerte que he tenido de poder conocerlo me ha servido para ver que es una persona alegre. Le admiro y por eso me fijo mucho en él. ¿Ídolo del Inter? Samuel Eto'o. Siempre ha sido alguien que me ha inspirado. Su vida, sus cosas… Es un referente porque es de África como yo, ha hecho su propia historia y me gusta cómo vive el fútbol", sentenció.