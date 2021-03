Marcelo y Odriozola, nuevas víctimas en la enfermería

Después de sumar un empate en el Wanda Metropolitano (1-1), el Madrid tiene la oportunidad este sábado de recortarle tres puntos de forma momentánea al Atlético de Madrid.

Este viernes, el conjunto blanco dio a conocer la lista de convocados y hay que destacar los regresos de Ramos y Hazard. En cambio, hay dos contratiempos: las lesiones de Marcelo y Odriozola, tal y como recoge 'AS'.

Parecía que los problemas con la enfermería se habían resuelto, pero no es del todo así. Lo bueno es que lo de ambos no parece grave, ya que hasta el momento el club no ha emitido ningún parte médico.

El brasileño es baja por una sobrecarga en la pierna izquierda mientras que el ex de la Real Sociedad sufre un problema en uno de sus aductores. Se espera que los dos estén para el tramo decisivo de la temporada, en abril.