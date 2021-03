Marchesín se siente olvidado por la prensa argentina

Fue uno de los héroes de Turín, pero su actuación ha pasado casi desapercibida en Argentina, al menos en comparación con cómo se celebró en México el pase de su Oporto. Y eso le duele.

Así lo aseguró, sin pelos en la lengua, ante los micrófonos de 'TyC Sports'. "Que se hable más sobre uno en México que en Argentina duele un poco, a uno le gustaría que lo reconozcan en su país", espetó.

"La gente se pone contenta por lo que estoy haciendo acá en Portugal, me da satisfacción que se hablé de mí de la forma que se habla en México, no es mi país, pero me llama la atención y me sorprende", apuntó también.