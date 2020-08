Marco Fabián podría regresar a México de la mano de Juárez

Juárez puede tener un refuerzo de garantías en los próximos días. Desde México apuntan a que el ex jugador de Cruz Azul, Chivas y Eintracht de Frankfurt, entre otros, Marco Fabián podría volver a su país.

'Récord' asegura que tanto el jugador como el club llevan varios días negociando su llegada al conjunto mexicano. De esta manera, Marco Fabián retornaría al lugar del que salió, la Liga Mexicana.

"Marco es un jugador importante que le daría mucho al equipo, pero no quisiera hablar de algo que no está hecho. Hasta que no pase algo con algún jugador, no diré nada. Esperaremos hasta que las cosas se vayan cerrando", aseguró Gabriel Caballero a 'Marca Claro'.

El futbolista mexicano es libre de firmar por cualquier equipo. Marco Fabián terminó su vinculación con el Al Sadd de Xavi Hernández, con el que firmó media temporada.