Marco Ruben anunció su salida de Rosario Central y dejó su carrera en el aire

Marco Ruben ya es historia de Rosario Central. El delantero argentino dice adiós al 'Canalla', club en el que ha militado durante varias etapas de su vida.

La noticia se conoció este mismo sábado, cuando el futbolista anunció a través de un comunicado su decisión de marcharse.

Eso sí, Marco Ruben dejó bastante claro que se va a tomar un descanso porque no va a jugar más en lo que queda de 2020.

El de Capitán Bermúdez se despide con estos números: 81 goles y seis asistencias tras 213 partidos oficiales.

El comunicado dice así:

"Con este comunicado, quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no. Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tuviera en cuenta. Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol post pandemia tiene gran peso en ella. No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista".