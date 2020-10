Marcone describió el fichaje por el Elche como "un sueño"

El centrocampista argentino del Elche Iván Marcone afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que aceptó sin dudar la oferta del equipo ilicitano porque para él era un sueño competir en Europa y más en una Liga como la española.

"Me seducía mucho jugar en esta Liga en la que hay un fútbol tan competitivo. Me gustó la idea y el proyecto de formar un equipo que se iniciaba otra vez en Primera y tratar de mantenernos", explicó el ex jugador de Boca Juniors.

Marcone, de 30 años, ya tuvo la oportunidad de participar en dos partidos de la competición española, que definió como "muy dinámica" y recordó que llegó al club ilicitano tras un largo periodo sin competir por la pandemia.

"No hay mucho tiempo para la adaptación y es trabajar en lo físico y agarrar ritmo con el balón", comentó el jugador de Sarandí, quien se mostró contento con el nivel mostrado, si bien matizó: "Tengo mucho que mejorar para estar en la exigencia de esta Liga y de este club".

El centrocampista no quiso valorar sus opciones de regresar a la Selección Argentina y se limitó a señalar que actualmente solo piensa en el Elche. "El tema de la Selección queda para después, pero a todos nos ilusiona", admitió.

Marcone admitió que la presencia de Jorge Almirón como entrenador, con el que ya coincidió en Lanús, fue clave para aceptar la propuesta del Elche "porque sé lo que plantea y lo que propone".

"Él me conoce y es fácil para mí desarrollarme en el terreno de juego. Me ha pedido que dé equilibrio, que participe de la salida del balón y que esté atento para retroceder y defender", desveló Marcone.

El argentino indicó que el objetivo primero del club es asentarse en Primera, pero no descartó "pelear por puestos de más arriba con el correr de los resultados".

Iván Marcone señaló que no supondrá un problema adaptarse a pelear por la permanencia después de haber disputado títulos, ya que recordó que salió de un club humilde como Arsenal "en el que las cosas no eran fáciles y siempre había que trabajar el doble".

"Todos aquí tenemos hambre de gloria y cuando estemos asentados el siguiente paso será seguir escalando a puestos de más arriba, aunque ahora eso lo vemos más lejano", dijo el centrocampista, quien tuvo palabras de elogio para Guido Rodríguez, jugador del Betis, al que se enfrentará el próximo domingo.

"Me da una alegría enorme porque sé la clase de persona que es y lo que luchó para estar en esta Liga. Es todo muy merecido y sé el futuro que tiene él y lo que va a darle a la selección", concluyó.