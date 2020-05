Marcos barre para casa al elegir al mejor jugador al que se enfrentó

Hablar de Alberto Marcos es hablar de una pieza clave del Valladolid de las últimas décadas. Ha sido galardonado por el club por sus 25 años de servicio (15 como jugador, y los otros diez, como empleado), y ha hablado con 'AS' explicando cómo ha sido este viaje.

Marcos llegó al Valladolid en 1995, procedente del Real Madrid. Llegó a debutar en Primera con los blancos, pero tuvo que cambiar de aires. "No voy a decir que fue un desahogo, pero casi", aseguró el ex futbolista.

"Salir del Madrid que te controla a máximos niveles y además yo no estaba pasando una buena etapa allí, así que vine al Pucela con muchísima ilusión", añadió al respecto.

Tenía 20 años, y quince después abandonó el club, un hiato de una temporada, la última que jugó como futbolista profesional, en el Huesca. Pero volvió, para integrar la estructura no deportiva del Pucela.

"Valladolid me ha dado lo más importante que tengo en mi vida que son mi mujer y mis hijos, que son mis pilares y el Real Valladolid me ha formado como persona y como profesional. Pocas cosas le puedo reprochar al Real Valladolid", afirmó.

En el repaso a su carrera, Alberto Marcos repasó aquellos compañeros y rivales que le marcaron más. Y barrió para casa en ambos casos. "Creo que hay un jugador que no le dieron la oportunidad en el Real Madrid que se merecía y luego ha tenido una carrera espectacular, que es Víctor", respondió.

"Creo que si le hubieran dejado hubiera sido no un crack en Madrid... sino un súper crack", añadió al respecto del menudo delantero, con el que compartió nueve temporadas en dos etapas.

"Del bando contrario Fernando Redondo que tenía una constancia y una competitividad que no eran normales, es uno de los jugadores que lo tuve de compañero y de enemigo y también me ha dejado huella", continuó.

"Pero el mejor jugador al que me he enfrentado es nuestro actual presidente, Ronaldo y luego otros como Messi, Ronaldinho... y no me quiero olvidar de Figo", dijo también Alberto Marcos.