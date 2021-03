Marcos Llorente transmitió calma: pidió el cambio por precaución

Marcos Llorente está siendo de los mejores jugadores del Atlético de Madrid y perderle, aunque fuera por un partido, sería una baja de mucha importancia para el Cholo Simeone. Pidió el cambio contra el Athletic, lo que preocupó, pero él mismo lo explicó a 'Movistar'.

"He preferido pedir el cambio porque tenía una molestia y no podía dar más, pero no será un problema para el próximo partido", afirmó. Dejó el choque en l minuto 88, cuando salió junto a Carrasco y cedió el tstigo a Kondogbia para dar más empaque a la medular.

"¿El primer gol? La primera parte nos costó mucho, estuvieron muy bien apretándonos arriba, nos costaba robar, llegábamos tarde a la presión. El gol nos dio mucha fuerza", continuó explicando el futbolista, más centrado en ese primer acto en que los 'leones' hacían tanto daño.

"Este partido, como todos, era especial, teníamos ganas de jugar para estar todos los equipos con la misma cantidad de encuentros. Esperamos conseguir otros tres puntos el próximo partido", terminó analizando, más bien en términos generales.

"Hay momentos en el partido en que se tiene que presionar arriba y otros en los que no se puede y tienes que estar en un bloque medio-bajo, la clave es saber cuál nos viene mejor, en cuál somos más fuertes y dominar ambos", añadió Marcos Llorente.

"Me marqué a principio de temporada en una entrevista como objetivo hacer diez goles y ya los he cumplido entre todas las competiciones. Es un objetivo cumplido personal, pero quedan muchísimos partidos y tengo ganas de ayudar al equipo", aseguró además.