Marcos Rojo podría seguir el mismo camino que Smalling

James Pallotta, presidente de la Roma, quiere seguir armando un proyecto ganador. El dirigente espera añadir calidad a su plantel en la zona defensiva y la idea de la entidad es traer a otro futbolista del Manchester United.

Chris Smalling llegó en el pasado mercado estival y ha rendido bastante bien en lo que va de temporada. Por ello, tal y como destacó 'La Gazzetta dello Sport', el club quiere llevarse en verano a Marcos Rojo, que milita actualmente en las filas de Estudiantes La Plata.

El central, cedido en el conjunto argentino hasta final de curso, es muy del gusto de la dirección deportiva. Además, el ex del Sporting de Portugal acaba contrato el 30 de junio de 2021, por lo que desde Old Trafford no se vería con malos ojos un traspaso.

Marcos Rojo llegó con poco ritmo y con molestias al cuadro argentino. Solo ha jugado un partido desde que aterrizó en el equipo y, según informó la entidad, ha vuelto a la enfermería por una lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

El futbolista de La Plata vive una situación un tanto similar a la de Smalling antes de llegar a la Roma. Su llegada a Italia puede suponer un repunte en su carrera y su precio actual, según datos de ProfootballDB, es de diez millones de euros.