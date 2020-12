Marcus Thuram zanjó los rumores sobre su salida del 'Gladbach

Marcus Thuram es, en estos momentos, uno de los jugadores más determinantes del Borussia Mönchengladbach que lidera el grupo B de la Champions League 2020-21, por delante de Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter de Milán.

El extremo suma cuatro tantos y dos asistencias y su buen hacer le ha colocado en el radar de varios de los mejores equipos de Europa.

Pero Thuram tiene muy claro su futuro: "Actualmente estoy, al 100%, concentrado en el Borussia Mönchengladbach y estoy muy feliz de estar aquí. Tampoco he hablado con ningún otro club".

"El Borussia Mönchengladbach me ha permitido dar muchos pasos en mi carrera: jugar la Champions, dar el paso a la Selección... Aquí, no solo he crecido como jugador, sino también como persona, y me he desarrollado aún más. Fue la mejor opción para mi carrera", concluyó durante su paso por 'Kicker'.