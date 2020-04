María Pry aprovecha el confinamiento para mejorar al Levante

María Pry, entrenadora del Levante Femenino, reconoció este martes que no está preparando "una posible vuelta" a la competición, sino que ha apostado por analizar a su equipo para mejorar algunos aspectos.

"No estoy preparando una posible vuelta, sino preparando y analizando lo que hemos hecho toda la temporada para mejorar de cara a la temporada que viene. Como no sabemos si vamos a empezar o no y tenemos esa incertidumbre, hasta que no nos digan que empezamos prefiero emplear el tiempo en aspectos que creo que nos van a ser más útiles", dijo.

La única mujer que lidera el cuerpo técnico de un club de la Primera Iberdrola, el Levante, participó en un coloquio telemático de la Federación Gallega de Fútbol desde Valencia en el que habló sobre el hecho de que no haya más entrenadoras.

En su opinión, "más que una diferenciación de género, son las capacidades las que deben imponerse" a la hora de seleccionar a un técnico. Pry indicó que "el fútbol femenino ha llegado para quedarse, para nada es una moda, está en pleno auge y tiene crecimiento exponencial".