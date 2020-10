Mariano Andújar, el anhelo de Almirón para su portería

El mercado en LaLiga echa el cierre este lunes 5 de octubre, por lo que los equipos trabajan a destajo para tratar de cerrar alguna que otra incorporación de última hora para la recién comenzada campaña.

El Elche, en su curso de regreso a la élite del fútbol español, no da todavía por cerrada su plantilla y estarían apurando al máximo para lograr el fichaje de un refuerzo de lujo para su portería.

Según señala 'Marca', el conjunto del Martínez Valero tendría entre ceja y ceja el fichaje del veterano guardameta Mariano Andújar, actualmente en Estudiantes de La Plata.

La información señala que el Elche estaría en negociaciones desde hace unos días con el cuadro argentino, pero la operación se antoja más que complicada pese a los deseos del técnico Jorge Almirón de contar con él.

Y es que el cuadro presidido por Juan Sebastián Verón no quiere deshacerse del meta de 37 años y no pondría fácil su salida, ya que no cuenta con un relevo de garantías en su plantilla.