Mariano insiste en que puede convencer a Zidane para seguir en el Madrid

El Real Madrid plantea la próxima temporada con la duda de si contar o no con Luka Jovic, pero parece difícil que fiche un delantero si el serbio no sale. Una situación que se mantiene independiente a la de Mariano Díaz, con el que no contaba el verano pasado y con el que tampoco cuenta en este.

Ocurre que la situación tampoco ha cambiado en el otro lado. 'AS' insiste este sábado en que Mariano no se quiere mover del Santiago Bernabéu pese a que es consciente de que ni el club ni Zinedine Zidane quieren que esté con ellos.

El delantero solo disputó 84 minutos oficiales esta última temporada, repartidos entre la Supercopa de España y el 'Clásico' ante el Barça, en el que se convirtió en héroe inesperado con el gol de la victoria.

Pese a ello, Mariano se mantiene optimista y se machaca este verano pensando que puede convencer a Zinedine Zidane de que tiene hueco en la plantilla. Tiene contrato hasta 2023, así que si se mantiene en sus trece no habrá más remedio que hacerle sitio, aunque al final no juegue.

La situación del futbolista es realmente complicada. Regresó tras romperla en el Lyon gracias a Julen Lopetegui, pero el club cesó pronto al técnico. Contó algo para Solari, pero desde el regreso de Zidane ha estado completamente a la sombra.

Ocurre que el único problema no es la actitud del jugador. También es complicado buscarle equipo a un Mariano que cobra 4,5 millones de euros y no aceptará una rebaja salarial. Además, de salir, el citado medio asegura que el delantero de 27 años solo irá a un equipo donde juegue Champions y en el que tenga un buen encaje en lo personal.