Mariano, la última bala para vestir de blanco a Aouar

Parece imposible, pero hay quien no pierde la esperanza en ver vestir de blanco a Aouar. Dice le diario 'AS' que hay todavía una posibilidad: incluir a Mariano, ex del Lyon, en el trato, y añadir 20 millones de euros.

El Olympique de Lyon dio a los pretendientes de sus jugadores hasta la medianoche del viernes al sábado para hacer una oferta seria por ellos. Y ninguna llegó.

Este sábado ya se daba por perdidos, en Madrid y Barcelona, a Aouar y Depay, respectivamente. Pero no. Hay quien no pierde la esperanza. Porque desde el citado medio aseguran que hay un pequeño resquicio para seguir teniendo fe.

Dicen que si el Real Madrid pone 20 millones sobre la mesa y a Mariano, el Olympique de Lyon se plantearía dejar salir a Aouar rumbo a la capital de España.

Pero esa teoría tiene un pequeño problema. Por mucho valor sentimental que tenga Mariano (hizo 21 goles en 48 partidos antes de ser repescado para evitar que reforzara al Sevilla), su valor de mercado es de solo 6,5 millones de euros.

Y el de Houssem Aouar supera los 60 'kilos'. Esa oferta de 20 más Mariano ni se acerca a los precios en los que se mueve el Olympique de Lyon, pues los rumores que le colocaban en el PSG o la Juve hablaban de ofertas de 40 y 60 millones, respectivamente.