Mariappa desvela que es uno de los seis positivos de la Premier

El Watford confirmó que tres de los seis positivos de la Premier League pertenecían a su club. Adrian Mariappa ha salido a la palestra y ha confirmado que él es uno de ellos.

El defensa del Watford habló en exclusiva con 'The Telegraph' y admitió que, tras hacerse las pruebas pertinentes, dio positivo. Ahora se mantiene aislado, aunque se encuentra bien de salud. Es una medida de prevención.

"Desde que me dijeron que di positivo el martes, he estado dándole vueltas a la cabeza, tratando de entender cómo he podido contagiarme", dijo al rotativo británico.

Mariappa no se lo esperaba. "Ha sido una sorpresa porque no he salido casi de casa, quitando algún momento para hacer ejercicio o dar un paseo con los niños.Principalmente, me he dedicado a quedarme en casa y mantenerme en forma", continuó.

La Premier registró seis positivos tras los 748 test realizados. Además de los tres del Watford, el Burnley cuenta con otro y hay un tercer equipo del que se desconoce el nombre con dos infectados más.