"Mario es extravagante, pero tiene un corazón de oro"

Mario Balotelli no es solo ese delantero llamativo que fue de equipo en equipo hasta entrenar en un Cuarta División en lo que otro club se interesa por él. También es una gran persona y un futbolista cuya carrera, aunque fue a menos, podría estar en su cúspide. Micah Richards habló sobre él en su columna en la 'BBC'.

"Sí, cometió algunos errores, pero hay que recordar que era un niño que ganaba mucho dinero y vivía en el ojo público. Cuando vivía en el centro de Mánchester, tenía fotógrafos literalmente acampados fuera de su piso. Todo lo que hizo fue examinado y comencé a darme cuenta de que no podía venir a mi casa tanto como lo hacía porque los 'paparazzi' y todos los demás sabrían dónde estaba y mi vida se arruinaría de la misma manera también", dijo sobre su etapa en el City.

"Cuando estábamos juntos, solo nos reíamos e intentábamos ser normales, pero él tenía muchos parásitos cuando estaba en Mánchester. No eran malas personas con malas intenciones, pero no eran la clase de gente con la que convivir si eres un futbolista profesional. Les gustaba la fiesta y disfrutaban del estilo de vida que llevaba Mario. Él también lo hizo", añadió.

Sobre sus extravagancias, comentó: "Cuando le preguntabas, decía que muchas de ellas eran mentira, incluso si algunas de las cosas ridículas realmente sucedían. Hasta el día de hoy, no sé con certeza si se disfrazó de Papá Noel y anduvo por la ciudad dando dinero y regalos a extraños. Creo que sí, aunque yo nunca vi el disfraz".

"Era un diamante como persona y abrazó la vida de Mánchester. Quizá, demasiado. Como jugador, destacó, incluso con el talento que tenían nuestros delanteros cuando él estaba allí. Agüero, Tevez y Dzeko eran todos 'top class', pero Mario estaba entre los mejores que he visto definiendo (...). Más que ser rápido como Adama Traoré, era más lo agudo que era lo que le hacía difícil de parar, su movilidad le hacía especial", añadió.

Y contó un detallazo que tuvo hace tiempo: "Lo que es definitivamente cierto es que le dio mil libras en efectivo a una persona sin hogar en Mánchester, al menos en una ocasión. Donó mucho a causas como esa. Lo escuché negar el que aparentemente recogió a un niño que estaba siendo acosado y lo llevó a ver a su director. Creo que eso sucedió porque un par de personas me llamaron para decirme que Mario se había presentado en una escuela. Ese es Mario. Todo en él es extravagante, pero tiene un corazón de oro".

"Todavía le envío mensajes de texto con regularidad y sigo su progreso. Me encantaría que volviera a encarrilar su carrera. No cabe duda de lo buen jugador que es, y ha seguido marcando goles allá donde ha jugado, pero en algún momento tiene que entender que el talento por sí solo no es suficiente", concluyó.