Mário Silva afirmó que él es el entrenador y que el empate fue su culpa

La afición del Almería ya sabe quién es su entrenador principal: Mário Silva. Él mismo lo confirmó en la comparecencia posterior al empate en Anduva contra el Mirandés. De paso, se culpó de este resultado, que, para él, cuenta como una derrota.

"La responsabilidad es mía porque, sea penalti o no, no pueden hacernos un gol con un jugador más. Los últimos minutos son difíciles para los jugadores. Yo soy responsable de esto y lo asumo. Nos vamos como si fuese una derrota y ahora queremos cambiar la racha. Las sensaciones como colectivo han sido buenas. Hemos hecho buen trabajo, pero no estoy contento", afirmó.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil. Ha sido un partido físico. Teníamos la ilusión de lograr los tres puntos, pero nos ha faltado eficacia. Aún quedan seis partidos y tenemos ganas de ascender. ¿Vamos a conseguirlo? Vamos a intentarlo. No nos pueden meter un gol así", añadió.

Y comentó, sobre todo, el tramo final: "Me dicen que no es penalti. Estoy triste por la parte final del partido. Hemos creado oportunidades de gol, lo más importante en el fútbol. Con la dedicación y el trabajo de todos, vamos a salir felices".

También dejó claro que, al principio, fueron mejores: "Hemos hecho una buena primera parte. En la segunda, no hemos tenido la misma calidad y tenemos que mejorar. No es excusa, pero, en la segunda parte, todos estábamos más cansados. En general, creo que hemos hecho un partido competitivo. Las sensaciones son buenas, pero la responsabilidad es mía y, como entrenador, tengo que conseguir que mis jugadores lo hagan mejor".