Mário Silva, molesto con los tiempos de LaLiga para aplazar el 'play off'

Mário Silva, entrenador del Almería, pasó por sala de prensa en el Juegos del Mediterráneo pese a que aún se desconoce cuándo arrancará el 'play off' de ascenso con el Girona. Debía comenzar este jueves, pero el 'caso Fuenlabrada' lo tiene aplazado aún sin fecha oficial hasta que se juegue el último partido de Liga.

En su comparecencia, el portugués lamentó los tiempos utilizados por LaLiga tanto para aplazar el encuentro, apenas 24 horas antes de su disputa, y que se hiciera sin establecer una nueva fecha. Esta, al fin y al cabo, dependerá de cuando el Fuenlabrada esté operativo para jugar tras superar los casos de COVID-19. Su discurso fue en línea con el del club en su comunicado.

"No se sabe si vamos a jugar dentro de dos o días o una semana. Como cuerpo técnico tenemos que planificar. Tampoco es fácil para los futbolistas, con la incertidumbre", criticó el portugués, preocupado por lo físico y sobre todo por lo psicológico.

"La temporada está siendo larga. Ya tienes motivación porque queremos motivación y tener éxito, pero ya se nota a nivel mental un cansancio grande. No solo en la plantilla del Almería, sino todas", señaló en este sentido.

No obstante, Mário Silva no quiere excusas: "No es una situación fácil, ni una excusa para nadie porque somos profesionales, pero en este momento los jugadores ya estarían volviendo para preparar la próxima. Y todavía no hemos acabado esta. La incertidumbre es lo peor. Teníamos la fecha de hoy [por este jueves] y ya estábamos preparados para eso".

"Nos viene bien tener unos días para recuperar a los jugadores, pero se tiene que decidir cuanto antes porque es una temporada larguísima y nos vienen bien unos días más, pero demasiados no serán buenos. Deseamos terminar porque los jugadores así lo desean también. Y con un ascenso. La ansiedad es no saber cuándo", añadió.

Además, el técnico almeriense alabó a su rival, el Girona: "Es un equipo fuerte, con jugadores de gran calidad, pero hemos demostrado en los dos partidos de la liga, en dos fases distinta de la temporada, que tenemos condiciones para pasar. De todo lo visto en la temporada podemos eliminar a quien sea. Pero ellos son fuertes, motivados y con sus aspiraciones".