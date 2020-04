Mario Suárez y el Rayo quieren que los trabajadores cobren todo su salario

Mario Suárez (Madrid, 1987) es uno de los capitanes del Rayo Vallecano. Ganó títulos en España y en Europa con el Atlético de Madrid, jugó en Mallorca, Valencia, Fiorentina y vivió su aventura en China. Es líder.

En una entrevista con 'EFE', explica la situación que vive alguno de sus compañeros. No todo el mundo vive de las rentas. El fútbol tiene sus escalas salariales. Mario Suárez y el resto del vestuario luchan para llegar a un acuerdo salarial jugadores-club y sobre todo, ayudar a los empleados para que cobren su sueldo íntegramente.

Pregunta: ¿Cómo vive este confinamiento?.

Respuesta: Bien, como todos, en casa. Con los niños la verdad es que me aburro poco, pero bueno, llevándolo de la mejor manera posible y esperando que se solucione todo lo antes posible.

P: ¿Cuál está siendo su rutina de entrenamiento durante la cuarentena?

R: Nos pasaron un test al principio para ver de qué material disponíamos cada uno en casa y en función de eso cada uno tenemos nuestro trabajo. Yo, como vi que iba para largo, me alquilé una cinta de correr porque sin correr me costaría bastante; me gusta mucho correr y me tengo que mantener en forma. Con una bici y material de gimnasio que tenía yo y me lo traje. Mi mujer también entrena. El preparador físico nos manda trabajos HIT -intervalos de alta intensidad-, entrenamientos de bici, en mi caso de carrera también, y mantenernos lo más en forma posible para cuando empezamos estar en la mejor forma posible.

P: ¿Cuál es el perfil medio salarial de un jugador del Rayo Vallecano?

R: Evidentemente, los futbolistas somos privilegiados pero dentro del fútbol hay escalones, por así decirlo. Están los grandes equipos, los grandes clubes que tienen grandes jugadores y grandes sueldos, en Primera División, con ingresos mayores, pueden pagar grandes sueldos. Luego todo eso es como una cadena, en Segunda hay menos ingresos, menos salarios. Evidentemente, la diferencia con los equipos de Primera División, sobre todo con los grandes clubes, es abismal. En nuestro caso, hay jugadores que necesitan del salario para poder acometer alquileres, 'rentings' de coches, ayudar a su familia... son momentos complicados para todos dentro del fútbol también. El país y todo el mundo, lo están sufriendo. Por ejemplo, el sector de la hostelería, que están diciendo que quizá se cierre hasta Navidad, es un palo muy gordo. Dentro del fútbol, con nuestras condiciones, hay gente que lo necesita más que otros y lo sé de primera mano.

P: En el Rayo, los jugadores estáis intentando ayudar a los trabajadores. ¿En qué situación están?.

R: Los que nos llevamos los focos somos los jugadores, pero todos los que nos rodean, ya sean fisios, utilleros, el delegado, el doctor, las personas que trabajan en las oficinas o en la cafetería, para nosotros son gente muy importante; hacen que nosotros podamos estar cómodos en el día a día y que estemos centrados en lo deportivo.

Los capitanes llevamos dos, casi tres semanas, hablando con el club para poder llegar a un acuerdo en el que para nosotros, lo importante y lo fundamental, es que los trabajadores o sufran lo menos posible las consecuencias o nuestra idea es que no les afecte en nada económicamente esta situación. Son gente que, no sé lo que ganarán, pero que necesitan de su salario para llegar a fin de mes, en algunos casos, que para ellos es muy importante el salario. Para nosotros, lo fundamental y lo que hemos recalcado desde el primer día, es que esas personas no les afecte en nada esta situación.

P. Es un detalle ...

R. Luego, nosotros estamos dispuestos a ayudar en la manera que sea necesaria para que el club y los trabajadores no sufran las consecuencias, pero teniendo en cuenta, a raíz de lo que te he dicho antes, que en nuestro vestuario hay jugadores que ganan poco dinero, compañeros que acaban contrato o que están lesionados y que necesitan de esa mensualidad para poder acometer los gastos que tengan. Llevamos dos semanas. Parece que no se puede llegar a un acuerdo. Desde el club nos instan a que nos van a aplicar el ERTE y, bueno, de momento creo que no se nos ha aplicado todavía, que están en tramitaciones. Nosotros, ellos lo saben, pero lo digo desde aquí, que seguimos abiertos a poder llegar a un acuerdo que sea bueno para todos, obviamente respetando la viabilidad del club. Ellos saben que nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero a día de hoy no hemos recibido respuesta positiva a nuestras propuestas y estamos esperando; ahora no depende de nosotros, de los jugadores, pero lo importante es que los trabajadores puedan recibir íntegro su salario o que se vean lo menos afectados posible.

P: Usted jugó en China durante un año y medio. Una experiencia vital para tu familia, en cuanto a que es una lección de vida viendo otro mundo. ¿Ve a China como el gran país que asume el liderazgo mundial en estos momentos?

R: China tiene capacidad para ser la primera potencia mundial, sin ningún tipo de duda. Lo que yo veo es que la gente que viene de abajo, ya sean los hijos de los que están encargados de distintos sectores del país, ya sean políticos o en el mundo del fútbol, que lo he conocido yo, están todavía mucho más preparados que sus padres o la gente que se está encargando en estos momentos. Han estudiado fuera, saben idiomas, son gente más culta; más preparada. Son un país que, si quiere, podrá dominar el mundo junto con Estados Unidos. A ver cómo evoluciona todo esto y qué acontece el futuro; pero capacidad y potencial tienen todo para dominar el mundo.