De 'crack' de la Premier y capitán en un Mundial a poner cafés en Zagreb

Ha pasado algo más de una década desde que Mark Viduka se retirara con apenas 33 años. Lo hizo en silencio, sin hacer ruido, de hecho apenas se le conocen entrevistas. En 'ESPN' ha hablado de su nueva vida.

El que fuera gran delantero centro, estrella australiana y capitán, apodado 'Rey Canguro', volvió a la tierra de sus padres. En Zagreb empezó a ser futbolista profesional, en el Dinamo, tras un breve paso por el Melbourne Knights. Lo fichó el Celtic, se consolidó en el Leeds, se hizo todavía más grande en el 'Boro' y terminó su carrera en el Newcastle. Cerró su trayectoria con 398 partidos entre club y selección y 167 goles.

Revela Viduka a 'ESPN' que nadie le ofreció ningún puesto. "Cuando regresé a Australia no estaba buscando salir del fútbol. Estaba buscando descansar, ​​pero nadie me llamó para participar en el fútbol. Los únicos que me contactaron fueron los de Federación Australiana para ser invitado especial en sus cenas...", declaró. El ex jugador nunca tuvo una gran relación con los medios, tampoco con los dirigentes del deporte.

"Hay personas del fútbol en Australia que no tienen idea", señaló. "No quieren involucrar a futbolistas veteranos con esa experiencia, que han estado frente a 100.000 personas", dijo. "Tuve mis logros en Reino Unido, pero debes tener una filosofía, la forma en la que quieres jugar. Hemos perdido nuestra identidad como nación futbolístic. Puedo volver a la A-League para entrenar, pero... Todo depende de si estoy preparado, no puedes hacer las cosas a media", declaró en 'ESPN' sobre una posible vuelta.

"Es como cuando tuve la oportunidad de seguir jugando. Tenía un acuerdo acordado para dejar el Newcastle y jugar con el Fulham durante dos años. Me encontré con Roy Hodgson, y él me decía que quería que mantuviera el balón, traer jugadores hacia adentro. Le dije: 'Roy, quiero ser ese jugador, pero ya no lo soy'. Podría haber ido allí y coger el dinero, pero física y mentalmente no pude hacerlo", admitió.

Ahora su gran reto es dar un buen servicio a sus clientes. "Es genial hacer algo diferente. Haces un mal café, lo tiras a la basura. Sin embargo, intento hacer el mejor café posible. Creo que me he vuelto bastante bueno en eso...", aseguró.

No es la misma presión. "Bueno, en realidad te sorprenderías. ¡Muchas personas se toman su café muy en serio estos días!", bromea. "Siempre estuve en el centro de atención. Mucha presión. Ahora, mi única presión es poner una buena cerveza para los clientes", afirma.

"No soy realmente un tipo que necesita estar constantemente en la prensa. No es que no me sienta cómodo haciendo una entrevista. Simplemente no tengo la necesidad de estar constantemente en la prensa, constantemente en Instagram. Ni siquiera tengo una cuenta de Instagram o lo que sea. Redes sociales... no creo que sea relevante en absoluto", comenta Viduka.

Aun así, se siente orgulloso de su carrera. "Hay tantos momentos... Todos creen que marcar cuatro goles contra el Liverpool es mi punto álgido. O capitanear a Australia en un Mundial. Pero debo decir que pegarle a la pelota en el patio trasero de la casa familiar con mi padre siempre será mi mejor recuerdo futbolístico", sentencia en 'ESPN'.