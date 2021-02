Marquinhos, otro nivel: se compró un Ferrari de 200.000 euros y no le gusta conducir

Si Neymar es el jugador del Paris Saint-Germain que acapara más focos, seguro que Marquinhos gana posiciones en ese ranking después de su última charla para 'So Foot', donde habló de una de sus 'locuras'.

"Siempre quise ser profesional para jugar en un gran club y comprarme un buen coche. Quería marcar todas esas casillas. Así que el día que lo compré fue histórico. Con las llaves del Ferrari en la mano, me dije a mí mismo: "¡Esto es todo, lo lograste!".

Marquinhos adquirió uno de los modelos del Ferrari 458 Italia, un vehículo cuyo coste ronda los 200.000 euros. Pero el central brasileño lo tuvo claro: era su deseo.

Lo curioso es que, como el propio futbolista del PSG reconoció, lo de ponerse a los mandos no es algo que le atraiga especialmente...

"No me gusta conducir, me aburre. El Ferrari lo saco solo con familiares o amigos. Me gusta que lo aprovechemos todos juntos”, sorprendió el brasileño.