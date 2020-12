Marta Peiró dejó el cartel de favorito al Atlético

Esta semana toca Champions Femenina. Y el Atlético se enfrentará al Servette suizo.

Antes del choque, Marta Peiró, del Servette, atendió a 'EFE'. "Obviamente, ellas parten como favoritas mientras que nosotras somos un equipo que ha conseguido su primera clasificación en la competición tras la buena temporada pasada, pero vamos a competir al máximo y a intentar reflejar el buen trabajo que hacemos en Liga. No vamos a perder nuestra identidad y vamos a luchar", explicó.

El Servette se encuentra en primera posición de la Axa Women’s Super League; encadena once victorias, dos empates y una sola derrota entre Liga y Copa, donde Peiró suma nueve goles y seis asistencias, por lo que el equipo suizo recibirá al Atleti en Ginebra en muy buena forma.

Sobre su rival, la delantera analizó que es muy bueno técnicamente, pero también físicamente, y que intentarán hacer lo máximo para parar a jugadoras como Ludmila da Silva o Toni Duggan "que son jugadorazas a nivel mundial".

"Intentaremos defendernos con las armas que tengamos, creo que les plantearemos a priori un sistema más defensivo de lo que estamos habituadas a jugar, pero sin perder la identidad de intentar jugar el balón, ser nosotras y creérnoslo", explicó Peiró.

La ex valencianista señaló que el Servette no se caracteriza por ser un equipo de juego directo, sino que son un conjunto de combinación, con atrevimiento y toque en la parte de arriba y añadió que este aspecto no deben perderlo aunque se adapten a las características del rival.

Peiró, de 22 años y que lleva cinco meses en Ginebra, manifestó que se ha adaptado mucho mejor y más rápido de lo que esperaba pese a que es una cultura, idioma y estilo de fútbol totalmente diferente al que está acostumbrada.

"Me hacía falta un cambio en mi vida, llevaba dos años duros a nivel mental, no estaba feliz y se trasladaba en el terreno de juego. Estuve a punto de decir que el fútbol no era lo mío y pensé cambiar, pero no me quería ir con un mal sabor de boca de un deporte que es mi pasión", desveló Peiró.

Por ello, cuando le surgió la oportunidad de fichar por las 'servettiennes' la atacante aceptó la oferta tras su temporada en el Sporting Club de Huelva y afirmó que acertó completamente porque es un equipo muy profesional dentro de las posibilidades del fútbol femenino.

Por último, Peiró expresó que desde su llegada le han dado un papel protagonista que ha sabido coger y aseguró que la apuesta del entrenador por ella le hace sentirse valorada y muy feliz. "Sin ninguna duda está siendo una experiencia muy positiva. Estoy muy contenta aquí y si me ofrecieran ahora mismo la renovación diría que sí", concluyó Peiró.