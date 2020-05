Marta Unzué se ve dos años más al máximo nivel

La jugadora del Athletic Club Marta Unzué considera que, a pesar de las "diferencias a nivel económico" con el fútbol masculino, se debería "hacer lo máximo" para intentar que "también se jugase" lo que resta de la temporada femenina, parada a falta de ocho jornadas y de disputarse las semifinales de Copa.

"Somos la máxima categoría del fútbol femenino y entiendo que hay diferencias a nivel económico porque ellos crean más beneficios por televisión, pero las competiciones son iguales y deberían hacer lo máximo para que también se jugase", dijo la navarra en una rueda de prensa virtual organizada por el club rojiblanco.

Unzué, que tras jugar dos años como cedida por el FC Barcelona esta semana confirmó su desvinculación del club azulgrana y el fichaje por el Athletic hasta 2022, confesó sentirse "muy contenta" de anunciar una decisión que tenía tomada "desde hace tiempo".

"Creo que aún me quedan unos cuantos años de fútbol. Me siento bien y creo que puedo seguir aportando al equipo. Si tienes ganas, ilusión y te ves animada creo que es una buena decisión. Creo que un par de años más puedo estar al mejor nivel", señaló.

La centrocampista definió al Athletic como "una familia" y destacó que lo que más le ha llamado la atención en estos dos años en Bilbao ha sido "la cercanía" tanto de los empleados del club como del vestuario o de los futbolistas del primer equipo masculino.

"Nos llevamos todos muy bien y es de agradecer. Es como mi segunda casa. Mis compañeras son parte de mi familia y me llevo muy bien con todas. Es un grupo increíble", comentó Unzué antes de confesar su especial afinidad con Ainhoa Tirapu, que hace unos días anunció su decisión de colgar las botas al final de temporada.

Sobre el papel que puede desempeñar el Athletic en el futuro en la Primera Iberdrola, cree que, a pesar que "la liga es complicada" por el "hándicap, que a la vez es un beneficio", de contar exclusivamente "con gente de la casa", el equipo rojiblanco puede "hacer algo importante en la Copa".

"La temporada que viene creo que hay opciones de que el tercero entre en competición europea. Si hubiéramos empezado mejor esta temporada hubiéramos estado un poquito más arriba en los puestos de la Liga. Si cambiamos eso y empezamos bien desde el inicio tendríamos opciones de entrar en Europa", reflexionó.

Unzué también recordó con cariño su etapa de 12 años en el Barcelona, de la que se queda con la Copa de la Reina de 2011, la primera de su palmarés, como uno de los mejores recuerdos de su carrera, aunque admitió que "lo que más" echa de menos de esos años es "a la gente".

Citó a sus excompañeras Ana Escribano y Melisa Nicolau como las que más le "marcaron" en el vestuario azulgrana y a Jennifer Hermoso como "la más talentosa" entre las que ha compartido equipo. "Lo que le he visto hacer en los entrenamientos y en los partidos no lo he visto hacer a nadie más. Se le veía siempre disfrutar del balón", destacó.