Martí adelantó que habrá salidas en el mercado

José Luis Martí, entrenador del Leganés, habló acerca de sus deseos de cara al año 2021 que está a punto de empezar y reconoció que uno de ellos es poder ver público en las gradas cuando jueguen como locales.

"Lo primero, salud para todos. Estamos en una situación difícil. Acaba el 2020 y tenemos sensación de que la pandemia se va a acabar. Y no es así. Hay que luchar contra el virus. Y dentro de esa salud, lo que pido es que podamos tener a nuestra gente en Butarque celebrando victorias", señaló.

Finalizado ya el parón navideño, los suyos se medirán al Fuenlabrada: "Al equipo lo veo muy bien. Con mucha ilusión y ganas. Todos teníamos la ilusión de volver a entrenar y prepararnos para la competición. Han retornado en los pliegues y grasa que habíamos marcado. En muy buenas condiciones. Estoy muy contento por cómo han vuelto".

"Este partido es el más importante porque es el próximo. No cambia mi manera de pensar. Todos los partidos son importantes y así se lo hemos dejado claro a la plantilla desde el primer día", indicó en rueda de prensa.

Martí hizo una valoración de lo que va de temporada: "Creo que hemos encontrado sobre todo la solidez defensiva y el bloque que estamos tratando de tener. Eso me da tranquilidad. Hemos conseguido mejorar el nivel de posesión de balón en los próximos partidos".

"Si lo mantenemos, si somos capaces de mantener ese nivel de posesión, de estar cerca de la combinación, de esa pérdida balón para estar lo más cerca posible del campo contrario, eso puede ser una de las bases de la segunda vuelta", añadió.

En cambio, no quiso pronunciarse acerca de los puntos débiles: "Seguramente tendremos muchos porque la perfección no existe. Pero eso es trabajo de los rivales, analizarlos y encontrarlos. No les daremos pistas de lo que tenemos que seguir mejorando".

Uno de los aspectos a pulir parece el reparto de los goles entre todos los futbolistas: "Es importante que hagan goles todos los jugadores. Pero lo importante es que marquemos gol y hacer uno más del rival. Da igual quien los marque. Evidentemente, cuanto más repartido esté, mejor que mejor".

En cuanto a posibles llegadas y salidas en el mercado de invierno, comentó: "Es probable que haya que reducir la plantilla, pero no lo sé. Estoy muy contento con los jugadores que tenemos. Unos tienen más o menos minutos, pero todos entrenan bien. Sí que es difícil trabajar con una plantilla tan amplia".

"Pero nos estamos adaptando. Forma parte de la capacidad del ser humano para adaptarse a distintas circunstancias. Estamos trabajando en ello. Lo que se pueda incorporar, es aún pronto. La plantilla es amplia. Buscar refuerzos con la plantilla que tenemos es complicado", expresó.