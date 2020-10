Martí admitió problemas con el gol

José Luis Martí, entrenador del Leganés, reconoció que la falta de acierto ha supuesto un problema para el equipo en los dos últimos enfrentamientos, si bien espera corregirla en su visita a la UD Logroñés.

"Principalmente, hemos trabajado el hecho de juntarnos cuando hay balones divididos, segundas jugadas. Cuando el rival golpea en largo y vas a la presión, el hecho de retroceder rápidamente para juntarnos y estar más compactos. Y el acierto. Las áreas determinan el resultado y en estos dos últimos partidos el acierto no ha estado con nosotros", dijo en rueda de prensa.

"Hemos trabajado la posibilidad de ubicarnos mejor independientemente del sistema, de estar ocupando los espacios del terreno de juego de diferente manera para tener más ayuda, más capacidad de asociación y de recuperación de balón. Creo que con el sistema que hemos trabajado habitualmente podemos seguir haciéndolo corrigiendo detalles en posicionamiento de jugadores", señaló.

En ese sentido, busca equilibrio: "Para mi la idea de estar equilibrados, protegidos y ordenados implica el hecho de que, independientemente de sistema y jugadores, podamos ubicarnos bien en el terreno de juego. Es importante la solidez defensiva pero a la vez no perder esas ocasiones. Somos el equipo que más tira a puerta del campeonato y eso no lo podemos perder".

"Cuando no se gana, uno no puede achacarlo solo al acierto. Si valoramos las ocasiones claras del ultimo partido respecto al rival hubiéramos tenido que ganar, pero esto no va de justicia y ocasiones. Va de trabajo en general, de todo lo que hacemos defensiva y ofensivamente. Ubicarnos bien en el terreno de juego, estar juntos, saber en cada momento lo que requiere cada partido, es lo que nos va a hacer estar arriba", apuntó.