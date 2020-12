Martí avisó de que usará a los pesos pesados en Copa

El Leganés no se presentará en la Copa del Rey con una segunda unidad. Josep Lluís Martí, su entrenador, dijo en la rueda de prensa previa al choque con el Ourense de que, si ha de usar efectivos del primer plantel, lo hará. De paso, avisó de que no será un duelo fácil.

"Con todos los jugadores que somos del primer equipo, todavía tengo que dejar alguno en el banquillo que no jugó el sábado para hacer la alineación si la quiero hacer nueva. Algunos de la primera plantilla tendrán que estar en el banquillo. Habrá alguno convocado del filial, pero tenemos jugadores y creemos que tienen que jugar los del primer equipo", afirmó.

"El hecho de tener varias competiciones para dar presencia a los jugadores nos ayuda, siempre es bueno. Así lo hemos hecho en algún que otro partido de Liga. Es el momento de que se sientan a gusto y que tengan esos minutos que son necesarios, claro que sí", añadió.

Y dio valor a su contrincante aunque es de menor categoría tras ser preguntado sobre el campeonato doméstico: "No es momento de hablar de la Liga. No quiero desviar la atención de la Copa. A veces, da la sensación de que un rival, por ser de inferior categoría, vas a ganarlo. Será partido complicado pese a que sea un rival de otra categoría. Lo tenemos muy claro: si no estamos al 100%, lo pasaremos mal".