Martí considera que el Tenerife tiene menos puntos de los que merece

Pep Lluís Martí, entrenador del Leganés, consideró antes de medirse al Tenerife que el conjunto 'chicharrero' debería estar en una mejor situación a juzgar por sus actuaciones en la presente temporada.

"No es fácil trabajar en un club que tiene mucha exigencia y en una ciudad con mucha exigencia. Pero a la vez es positivo. Los que conocemos la isla, creo que esa presión hace que suba el nivel competitivo. Ni arma de doble filo, ni nada, sólo tienen buenos argumentos. Deberían tener más puntos por cómo juegan y las ocasiones que tienen, pero el acierto les ha condenado a estar en esta situación", dijo.

Martí vivió allí su primera experiencia en los banquillos: "El club me conocía. Mi etapa como jugador allí había sido bastante exitosa. Uno trabajaba bien y eso tiene reconocimiento. Por eso fui seguramente, por eso me eligieron como primera opción para tirar de mí. No tenía dudas de cogerlo pese a que apenas tenía experiencia. Y salió bien".

"Momentos son muchos, pero me quedo con el día a día. Allí todavía quedan jugadores que he tenido la gran suerte de entrenar. Son los que muchas veces sacan las castañas del fuego y siempre responden, los que siempre exigen a los demás. Suso, Aitor, Carlos Ruíz, Dani Hernández... esos momentos con esos jugadores son los que recuerdo con más cariño", repasó.

Sobre la posibilidad de que alcanzar lo setenta puntos no sirva para ascender, indicó: "Así lo está marcando el campeonato. La experiencia me hace pensar que en las últimas 10-12 jornadas los de arriba ganan menos y los de abajo, ganan más. Pero por el ritmo, sí, parece que se necesitarán más puntos. Nosotros sólo pensamos en el siguiente partido y los próximos puntos".

El técnico habló de dos nombres propios, José Arnáiz y Sergi Palencia. Del primero comentó: "Todos tenemos que ver en su rendimiento, claro, pero el potencial lo tiene el futbolista. Nosotros le transmitimos confianza, paciencia y tranquilidad en todo lo que hace. La gente que está a mi alrededor es tremendamente importante para transmitir eso a mi jugador. Que exprima al máximo sus potencialidades".

Del segundo, señaló: "Sergi se puede adaptar a cualquier circunstancia pero es lateral, no interior como lo estamos usando. Creemos que de interior su rendimiento nos da muchas cosas, solidez y profundidad por fuera. Corrige las situaciones de inferioridad cuando se producen. Pero como lateral derecho o incluso como carrilero podría dar sus mejores versiones".

Por otro lado analizó la posible salida de jugadores en el mercado de invierno: "No me lo he planteado. Ninguno me ha comunicado que quiera salir. Queda todavía tiempo. No es una situación que nos competa pensar en ella. Queremos pensar en Tenerife y también en la Copa, que ahora viene. Nos centramos en el próximo rival".