Martí cree que Segunda debería parar cuando juegan las selecciones

José Luis Martí, entrenador del Leganés, consideró que la categoría de plata del fútbol español debería parar cuando hay partidos de selecciones toda vez que equipos como el suyo pierden efectivos.

En esta ocasión, serán el lateral derecho venezolano Roberto Rosales y el centrocampista japonés Gaku Shibasaki: "Creo que lo pensamos todos. Para eso, a los jugadores los contrata un club, para que jueguen el máximo posible de partidos con sus equipos".

Ninguno podrá estar en el derbi madrileño ante un Alcorcón que estrena técnico, Juan Antonio Anquela: "Es una persona que conoce la casa, que conoce el fútbol y lo vive con una pasión tremenda. Eso puede implicar que se la traslade a los jugadores".

"No jugamos nosotros, juegan el Leganés y el Alcorcón. Nosotros somos parte del juego por lo que planteamos. Conocemos la idea del míster, pero, al final, nosotros tenemos que preocuparnos por sacar nuestra mejor versión. Es un entrenador con muchísima experiencia, que nos va a poner las cosas difíciles y nos va a hacer un planteamiento complicado de cara a la victoria. Pero estamos confiados y creemos en nuestras posibilidades", señaló.

Martí no cree que el hecho de que el rival esté en la parte baja de la tabla le haga más vulnerable: "Para mí, los 22 equipos que conforman esta categoría pueden ganar cualquier partido independientemente de la posición en la que se encuentren. Así se ha demostrado".

"Me preocupo siempre por todos los equipos contra los que jugamos, es nuestra labor ser conscientes y creer verdaderamente en lo que decimos. No tengo más preocupación de la habitual de cualquier encuentro", afirmó.

Por todo ello, defiende que todo punto es importante, aunque el objetivo es el ascenso y eso exige sumar en la medida de lo posible de tres en tres: "A veces, no damos importancia a lo que hacemos. Ganar cualquier punto en esta categoría es importante. Hay que ser conscientes de las cosas que hacemos bien. Del margen de mejora que hay".

"Los jugadores saben cuál es el objetivo: el que nos marcamos en el banquillo y el club es ganar el próximo partido. Claro que hay un objetivo final, pero ese está lejos. Hay primero que ganar los próximos tres puntos y confiamos en hacerlo", añadió.

El preparador balear destacó las mejoras que están experimentando en la retaguardia: "Creo que tenemos esa solidez defensiva que buscábamos. Los equipos que reciben pocos goles son los que están arriba". Solo falta aumentar el saldo de goles a favor: "Somos el equipo que más tira entre palos con 12 tiros. Eso te muestra que estamos equilibrados. Lo que falta sólo es el acierto. Es lo que queremos mejorar".

"Lo hemos trabajado todas las semanas. Lo intentamos hacer todas las semanas. Sobre todo, mandamos mensajes de tranquilidad. Lo más importante es que generamos ocasiones, el que más genera de Segunda. Eso nos da tranquilidad de que con nuestros jugadores, el acierto llegará", agregó.

Sobre la amplitud de plantilla y la opción de que salgan hombres en invierno, explicó: "No me planteo eso. Me planteo trabajar bien entre semana. Que los jugadores lo tengan claro para cuando juegan, para que cuando salgan al campo puedan trabajar de la mejor manera con sus condiciones. No me preocupo más allá de eso. Claro que tenemos una plantilla amplia, pero por COVID-19 se pueden producir situaciones, por eso hemos decidido trabajar así".

Además, aseguró no dar importancia a los juicios sobre él: "No sé quién me juzga. No me preocupa. Me preocupa el examen diario con mis futbolistas, que son a los que me ven trabajar y a los que tengo que dejarles todo claro".

"Soy muy autoexigente. Demasiado quizá. Soy el primero que busca algo que no existe, en el fútbol y en la vida, que es la perfección. Pero no creo que mi labor pueda ser juzgada o deje de ser juzgada. No es algo que me preocupa. Me preocupa que mis jugadores tengan claro qué tienen que hacer. Que mis jugadores me aprueben para que lo tengan claro cuando jueguen", finalizó.