Martí deja atrás las críticas pasadas

José Luis Martí, entrenador del Leganés, habló acerca de las críticas que hubo semanas atrás en torno al equipo y dio a entender que en lo que a él respecta se mantiene ajeno a ellas.

"Yo lo que comenten otros ni lo veo, ni lo entiendo. Pienso en lo que yo trabajo, en el día a día, en lo que yo veo en el día a día en mis futbolistas. Tenemos una idea clara de lo que queremos en función de las necesidades de los momentos de forma de los futbolistas", dijo.

"Así entendemos cómo hay que interpretar los partidos y cuál es la mejor forma de competirlos para sumar los tres puntos. Ni más ni menos", añadió en la rueda de prensa previa al duelo a domicilio contra la Ponferradina.

Los suyos se encuentran actualmente en un buen momento de forma pues encadenan tres victorias seguidas: "Esta semana hemos intentado repetir el mensaje que tenemos desde que empezamos. Que todo está igualado y que en cualquier partido te pueden poner en problemas más allá de quién sean los rivales".

Uno de esos duelos puede ser el de El Toralín: "De la Ponferradina destaco el bloque. Es un equipo intenso, muy agresivo que además a balón parado han hecho seis goles. Es uno de los equipos que más goles ha hecho en esa situación. Lo aprovecha muy bien".

Ganar supondría seguir mejorando las prestaciones a domicilio: "Al final hemos tenido fuera menos acierto que en casa, el nivel del equipo en ese sentido lo tenemos que mejorar. En el del acierto, digo. Pero el equipo está siendo igual de sólido. Tiene la misma idea. Es el acierto el que nos ha llevado a no tener más puntos fuera de nuestro estadio".

Además analizó la gestión de las reacciones de contrariedad de algunos futbolistas tras ser cambiados y afirmó que el vestuario aún no sabe cuál será la alineación en los enfrentamientos sucesivos, donde podría haber rotaciones.

"No hablo con los jugadores con respecto a quién jugará porque no lo sé todavía. Lo voy manejando en función de lo que veo con los entrenamientos, en función de cómo recuperan o cómo los veo. De las sensaciones que me transmiten en muchas situaciones. No podemos pensar más allá de la Ponferradina", señaló.

"Pensamos en este partido, en esos once jugadores que pueden salir de inicio y los cinco cambios, que muchas veces son los que te dan las victorias. Hoy en día en esos cambios no podemos esperar más. Eso es lo que puede provocar que los jugadores se puedan enfadar. Todos son conscientes de la importancia que tiene el respeto a su propio compañero", agregó.

Por otro lado se refirió a la situación del centrocampista Rubén Pardo: "Está en un buen momento de forma. A veces hay que darles tiempo de recuperación. Porque hay muchos partidos. Él está en ese momento, que está en un gran momento. Pero vamos a ver. Indispensable no hay nadie en el fútbol".