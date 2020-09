Martí espera el mismo Lega sin dependencia del rival

Pep Lluis Martí, entrenador del Leganés, mostró su deseo de que el equipo ofrezca la misma imagen tanto de local como de visitante y sin tener en cuenta al rival que juegue enfrente.

"Espero que el Leganés sea el mismo, independientemente del rival y del estadio. Nos enfrentaremos a equipos muy competitivos, en una competición donde la igualdad es máxima. En algunos momentos sufriremos en el terreno de juego y en otros seremos más protagonistas", dijo.

"Ojalá seamos los que controlen el partido pero en 95 minutos va a pasar de todo y tenemos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias. Espero que tanto en fuera como en casa el equipo sea reconocible y el mismo", añadió en la rueda de prensa previa al duelo contra el Lugo.

Esa cita se plantea a 'todos' los jugadores para formar parte del once y no solo a los que salieron del banquillo ante Las Palmas y completaron una buena actuación como es el caso del joven Javier Avilés.

"Lo que tiene que hacer es trabajar en el día a día, querer ganarse un sitio, demostrarlo en todos los entrenamientos y en cada partido cuando tenga una oportunidad. El año tiene que ser el de todos, cada año tiene que ser el de todos. Cada año los futbolistas tienen que ganarse la titularidad, tener minutos, sentirse importantes y satisfechos con su trabajo", expresó.

"Es un jugador importantísimo, con una velocidad tremenda. Lo demostró el fin de semana pasado y espero que pueda demostrarlo durante toda la competición", añadió en la Instalación Deportiva Butarque.

Otros que podrían tener una oportunidad son los recién llegados Michael Santos e Ignasi Miquel: "Están cogiendo la idea futbolística que tenemos, están conociendo a los compañeros. Necesitan algún aspecto condicional en lo físico pero creo que pueden estar con nosotros en la convocatoria y aportarnos cosas".

"Sobre todo Santos con su velocidad y sus desmarques creo que puede ser importante en ese sentido. Miquel da contundencia, sobre todo en el juego aéreo. Ha trabajado conmigo ya, lo conozco bien y es uno más que viene a aportar, a ayudarnos y a intentar ganarse un sitio", destacó.

Son los últimos movimientos de un mercado que aún no se cierra: "Lo ideal no es. Y somos conscientes. Así lo hemos vivido todas las temporadas, siempre con quince días más de cuando empezó el campeonato. Ahora va a ser más. No es lo ideal pero estamos en un proceso de pandemia, que es diferente y al que nos tenemos que adaptar. Nos gustará tener la plantilla cerrada, por supuesto".

"En ese sentido no podemos hacer otra cosa que adaptarnos y estar preparados para lo que pueda surgir como es el inconveniente de que se vaya un jugador. Pero también es verdad que tenemos la posibilidad de incorporar alguno en el último momento que creemos que puede aportarnos más de lo que tenemos. Ahora estamos muy orgulloso con la plantilla que estamos generando", agregó.

En cuanto a la idea de juego, indicó: "Nuestra idea principal siempre es intentar jugar con dos hombres de ataque, pero vamos a ir variando porque tenemos posibilidades y porque en momentos de forma de los jugadores puede ser lo más ideal para competir el partido y ganarlo".

"El primer mensaje es hacer un gol mas que el contrario, vivimos del gol y tenemos que hacer uno más que el rival. Esa es la idea, la mentalidad y el mensaje que tratamos de mandar. Es mas fácil ganar con portería a cero que sin ella. Pero nosotros lo que tenemos, con nuestro potencial ofensivo, es generar y finalizar más ocasiones que el pasado fin de semana. Debemos generar mucho más para conseguir las victorias", completó.

Martí analizó asimismo al contrario: "El Lugo es un equipo que ha trabajado defensa de dos carriles y tres centrales y también de cuatro. Es competitivo, en su estadio demuestra mejor versión que fuera. Pero acaba de iniciar el campeonato. Veremos cómo se inicia, cómo podemos afrontar el encuentro".

"Es un equipo al que siempre le ha gustado tener el balón, ser protagonista. Tiene jugadores más de referencia arriba, a veces juega con dos delanteros y a veces juega en largo algún balón más de lo habitual. Pero sabe trabajar muy bien por fuera, produce muchos centros y nos va a generar problemas", añadió.