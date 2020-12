Martí reconoció que le gusta el Rayo: "Es ambicioso valiente y exigente"

Josep Lluís Martí se verá las caras esta jornada contra el Rayo Vallecano, aunque confesó en rueda de prensa que este equipo le gusta bastante. El técnico del Leganés enumeró varios aspectos del conjunto de Iraola que pueden ser peligrosos y con los que deberán tener cuidado.

"Evidentemente, con el potencial que tiene el Rayo, sí que le veo con opciones (de ascender). Tiene muchísima posesión de balón y tiene buenos futbolistas. Te obliga a jugar en tu propio campo, es un equipo exigente que te aprieta mucho, pero también tiene sus limitaciones", afirmó.

Y siguió: "Me gusta del Rayo que es un equipo valiente. Que intenta siempre ser protagonista con el balón, agresivo a la hora de presionar, con una línea muy adelantada. Es ambicioso. ¿Jugadores? Cualquiera es bueno. No podría quedarme con uno solo".

Sobre si ha afectado mucho la derrota ante la Ponferradina, aseguró: "Evidentemente que no estamos tocados, evidentemente que no nos apetecía ese resultado. Hicimos muchos méritos para llevarnos resultado, pero no hay tiempo para lamentaciones. Aquí solo hay tiempo para preparar el siguiente partido. Estamos preparados y con ilusión para conseguir una victoria".

También le preguntaron sobre qué bajas tiene, a lo que contestó: "Miguel no está en condiciones. En el último entrenamiento, ha tenido molestias. Santos no llega. Kevin Bua tampoco estará. Omeruo y Avilés han hecho los entrenos a un nivel un poco inferior que el resto de sus compañeros. Veremos si pueden entrar, pero parece precipitado, tal vez".