Martí se abona al 'cholismo', pero promete un Leganés protagonista

Pep Martí quiere realidades y no ventas de ilusiones. Así lo dejó claro en 'AS' el nuevo entrenador 'pepinero' al ser cuestionado sobre si el ascenso es el objetivo del Leganés.

"A mí me vais a escuchar muchas veces decir que el objetivo del Leganés es ganar el próximo partido. Mi filosofía de trabajo es la del día a día. Y la pandemia lo certifica ", dijo, abonándose al discurso del Cholo del "partido a partido".

Dentro de su mesura, el técnico prometió un Lega protagonista: "Lo que me gusta es tener un equipo equilibrado, que defienda cuando le toque defender en zona baja o más alta dependiendo de la necesidad de presión que tengamos. Que sea protagonista con el balón y lo tenga el máximo tiempo posible".

"Pero con una idea muy clara: finalizar y hacer gol. No podemos pensar en otra cosa que no sea la posesión para buscar el gol. Tenemos que buscar la portería y tener la pelota implica eso, finalizar", matizó sobre la utilidad de esa posesión.

"No podemos pensar que por venir de Primera vamos a estar sobrados en la categoría para luchar por el ascenso. No, no, no… Nos va a costar mucho esfuerzo. Nosotros somos realistas. El club y el cuerpo técnico. También la plantilla. Así se lo hemos trasladado: los 22 equipos de la competición marcan una gran igualdad. Y cualquiera puede estar arriba… o abajo", culminó sobre la igualdad de Segunda.