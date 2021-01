Martí se desentiende del mercado: "Ya veremos a dónde nos lleva"

El Leganés se estrenó en 2020 con un agrio 0-0 ante el Fuenlabrada que no agradó a Josep Lluís Martí. En rueda de prensa, el técnico 'pepinero' lamentó el estado del césped y también se refirió al mercado de invierno.

Sobre esto último, Martí dijo estar contento con su equipo: "Creo que tenemos una plantilla amplia y competitiva. Somos muchos jugadores. Veremos a dónde nos lleva el mercado. Queremos tener jugadores que estén a gusto con nosotros. Esa es la principal preocupación a día de hoy".

"Al final vamos a intentar ir mejorando en todos los aspectos y circunstancias. Manejamos diferentes posiciones. Y lo manejaremos en este mercado para ir mejorando en actitud, concentración y en todo lo que nos interesa a nosotros", añadió.

Respecto al partido, cree que "era complicado generar por cómo estaba el campo, el viento y por cómo defendía el Fuenlabrada, con dos líneas muy pegadas", y se resignó con el quinto puesto del 'Lega': "La clasificación es la que es. Es nuestra realidad y con ella tenemos que trabajar. Trataremos de recortar esa distancia".

E insistió en el césped del Fernando Torres: "Uno se preocupa cuando no se generan ocasiones. Me habría gustado generar más ocasiones, pero era complicado por cómo estaba el césped. Eran necesarios dos o tres controles para jugarla. No era fácil. Hemos encontrado alguna que otra solución. Preocupa no generar".