Martí, sobre el penalti: "Me dicen que no quiso pitarlo"

Muchas críticas al VAR, pero cuando falta parece que se termina echando de menos. Eso es lo que ocurrió en el Wanda en el choque entre Leganés y Sevilla de los 1/16 final de la Copa del Rey.

En el minuto 114, y ya con el Sevilla ganando, Diego Carlos cometió un penalti por mano que no vio en directo González Fuertes. Y sobre ello fue cuestionado Martí.

"Habría sido importante tener VAR, porque habría dado recompensa al esfuerzo y nos habría llevado quizá a los penaltis. Yo no la he visto, pero en el banquillo me han dicho que no la ha querido pitar", dijo el técnico del Leganés.

Para Martí, es una pena que no se haya señalado porque quizá podrían haber seguido otra ronda o, al menos, ir a la tanda de penaltis.

Sobre el choque, el entrenador sacó algunas cosas positivas: "Se ha hecho un gran tabajo en evitar que nos generaran ocasiones en contra. Estoy orgulloso".

"Por ponerle un pero, tener más transiciones o salidas rápidas. Incluso al terminar el partido ha tenido una… Pero en líneas generales, habrá servido para que los aficionados se hayan sentido orgullosos en este equipo frente a un rival de Champions", concluyó.