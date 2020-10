Martí vive el presente: "Pensar más allá del Zaragoza es un error"

José Luis Martí, entrenador del Leganés, hizo un llamamiento a no pensar más allá del duelo ante el Zaragoza en Butarque en una semana donde el equipo se medirá días más tarde, también como local, al Oviedo.

"No tenemos dos partidos sino uno, el del Zaragoza. Pensar más allá me parece una equivocación tremenda. Tenemos que preparar la semana como la hemos preparado, intentar competir al nivel que requiere el rival al que nos vamos a enfrentar y sobre todo buscar la victoria desde el primer minuto hasta el último", declaró.

"Es un equipo que tiene un gran potencial, vive a través de mucha posesión del balón y juega con dos delanteros fijos en un 4-4-2 muy claro. Nos va a exigir en tareas defensivas, a la hora de recuperar, porque le gusta tener la posesión de balón y juega muy ordenado y muy junto. Pero en las transiciones sufren y debemos ser muy veloces y muy rápidos en esas situaciones. Aparte quitarles el balón, si tenemos posesiones largas van a sufrir", opinó en sala de prensa.

Martí cree que ganar siempre es vital: "Los tres puntos son importantes esta semana, la que viene, la otra... pero ahora solo podemos ganar los del jueves. Cuanto más arriba estemos mejor, más confianza para todos".

"Pero la confianza te la dan las victorias y las sensaciones en el terreno de juego, que a día de hoy en los entrenamientos son muy positivas. Esperemos que mañana vuelvan a ser como las del fin de semana pasado", añadió.

Asimismo deseó que los suyos sigan con la idea de "finalizar y generar ocasiones" sin perder el "equilibrio": "Buscamos coordinar al equipo para que lo tenga tanto en ataque como en defensa. También en las transiciones, que es donde se producen muchos goles".

La cita se jugará en un día y una hora atípicos, el jueves a las 16.30: "Prefiero jugar por la tarde que por la noche, se hace mas corto el día a la espera del partido. Pero no es una situación agradable para nuestros aficionados".

"La gente tiene un sentimiento por su club. Ahora no pueden venir al estadio y encima no pueden disfrutarlo por la televisión porque están trabajando. A nosotros no nos hace ninguna gracia y menos al aficionado. Lo único que podemos hacer nosotros es alegrarles para que cuando salgan del trabajo vean que su equipo ha ganado. En eso nos vamos a centrar", agregó.

Por otro lado aseguró que el delantero Miguel de la Fuente se está adaptando "bien" después de ser uno de los últimos en llegar y consideró que están dando 'un rol importante' a todos los futbolistas. También a José Arnáiz: "Tuvo una lesión, no pudo entrenar con nosotros. Esperó su momento, lo está aprovechando y tiene que dar ese nivel que tiene y que todo el mundo le va a exigir".

Por último reconoció que están preparados si se dan casos de contagiados por coronavirus en la plantilla: "Tenemos mecanismos por si sucede algo, un protocolo para que los que no pudieran entrenar reciban los materiales pertinentes para poder seguir trabajando desde su casa".

"El Leganés está preparado para todo lo que suceda, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Esperemos que no sea así. A día de hoy el compromiso por parte de todo el mundo es ejemplar. Pero en la situación que estamos viviendo es difícil que no se produzcan casos, como se están produciendo. Seguramente nos adaptaremos y tendremos soluciones para lo que vaya sucediendo", concluyó.