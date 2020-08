Martial echa la culpa a Mourinho de su bajón en el pasado

El Manchester United desde la llegada de Bruno Fernandes tiene poco que ver con el Manchester United de antes. Martial quiso explicar por qué ha pasado, a la vez que desveló la razón de su bajón en el pasado.

El francés, en una entrevista en la página web oficial del club, dijo tener ahora la confianza del entrenador, cosa que no tenía con el antiguo técnico, en referencia a José Mourinho.

"Creo que mi mejoría se debe al hecho de que he disfrutado más tiempo de juego. En temporadas anteriores no he podido presentarme con tanta regularidad. Estaba bastante en el banquillo y otras veces era titular, lo que era bastante difícil", argumentó.

Es por ello que le da las gracias a Solskjaer. "Ahora mismo sé que el entrenador tiene fe en mí y yo confío en empezar el próximo partido. Estoy dando todo lo que puedo para devolver esa confianza que él ha demostrado", añadió.

"Depende de nosotros seguir entrenando duro y trabajando para perfeccionar la forma en que ese trío trabaja en conjunto. Tampoco hay que olvidar que hay otros jugadores que están presionando para jugar", dijo sobre la mejoría del trío atacante formado por Greenwood, Rashford y el propio Martial.