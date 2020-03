"Confío al 100% en ganar LaLiga"

La vida puede cambiar completamente en un abrir y cerrar de ojos. Martin Braithwaite es un claro ejemplo de ello y del papel tan importante que juega el azar en el fútbol.

El internacional danés, debido a la lesión de Ousmané Dembélé, pasó de pelear por la permanencia con el Leganés a luchar por LaLiga en todo un FC Barcelona.

Su fichaje sorprendió a propios y extraños. Incluso su familia quedó impactada por la noticia, ya que el propio jugador mantuvo en secreto la negociación.

"Mi mujer no se enteró por mí y toda mi familia me preguntó por qué no les había dicho nada", explicó Braithwaite en una entrevista concedida a 'Sport'.

En la misma, el ya ex del Leganés explicó cómo han sido sus primeros días como futbolista del Barça y lo que ha sentido por parte de los aficionados desde que se confirmó su llegada.

"He notado mucho cariño y quiero devolvérselo todo a la afición. Mi principal objetivo aquí es hacer que la gente sienta que he dado el cien por cien", confesó un futbolista que quiso dejar claro que no está de paso por la Ciudad Condal y que tiene claro su papel.

"He llegado al Barcelona para quedarme durante muchos años. ¿Si soy el 'nuevo Larsson'? Solo nos parecemos en que somos jugadores inteligentes, ya que él es toda una leyenda", explicó.

De igual forma, Martin Braithwaite también pasó revista a su llegada al conjunto 'culé' en 'Mundo Deportivo' y ahí mostró su voracidad y ganas de triunfo de en esta nueva etapa.

"Ya pienso en anotar mi primer gol en el Camp Nou. Además, confío al 100% en ganar esta Liga", confesó el de Dinamarca, que no puede jugar la Champions League.

Por último, el atacante comentó que ya ha quedado impresionado con Leo Messi. "Me fijo mucho en él y trato de aprender cosas suyas en los entrenamientos", sentenció un jugador cuyos goles podrían ser claves para el éxito de la presente campaña del Barça.