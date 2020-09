"Martínez Quarta no me manifestó su deseo de irse; tampoco hubo ofertas"

Marcelo Gallardo al fin respondió de nuevo a las habituales preguntas de la prensa para meterse de lleno en esta nueva 'normalidad'. El técnico de River inicidió sobre todo en el tema de la posible salida de Martínez Quarta.

"Es un mercado muy quieto que hasta aquí no ha sido lo que se esperaba. Puede haber un deseo de alguien del entorno del jugador, pero Martínez Quarta no me manifestó directamente que tenía el deseo de irse, como escuché. Tampoco hubo ofertas", aseguró el 'Muñeco'.

"No puedo dejarme llevar por el deseo de los representantes. Aunque respeto su profesión, pero no podemos entrar en eso de que llegan o no llegan las ofertas. Si un jugador tiene deseos de irse y la oferta le conviene al club, bienvenido sea. No para mí, sería un dolor tremendo porque estamos iniciando una competencia, en un escenario complejo, sin fútbol en Argentina", añadió.

Una marcha de un futbolista dificultaría la tarea de River, ya que tendría que salir al mercado y, como él mismo subrayó, el club no tiene dinero para ello en estos tiempos tan complicados.