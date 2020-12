Más acierto del VAR, más errores sobre el césped

El VAR acierta más, pero los árbitros fallan también más. Es, a grandes rasgos, el resumen del análisis del primer tercio de la temporada que ha hecho el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Los ex colegiados Velasco Carballo, presidente del CTA, y Clos Gómez, director del proyecto VAR, han rendido cuentas, como ya es habitual, con motivo de haber llegado al primer tercio de curso.

"El balance es positivo y nuestros árbitros están teniendo un índice de acierto muy elevado", dijo el primero, pero también hizo autocrítica. "Hemos tenido más acierto en el VAR, pero más error en el terreno de juego", reveló.

"No se han mostrado cuatro tarjetas rojas y han sido errores claros y manifiestos que no se han corregido. Y también el tiempo de VAR no se ha reducido y vamos a tratar de que lo reduzcan. Reconocemos 199 errores", añadió Velasco Carballo.

Aprovechó para felicitar al colectivo arbitral por su actitud. "Hay una gran consistencia en las sanciones de las manos. Pensamos que está siendo una gran temporada en las sanciones", afirmó.

"También nos habíamos propuesto en señalar menos penaltis por contactos ligeros y el promedio ha bajado. No se trata de pitar menos penaltis, sino de señalar los que son", dijo también, al respecto de la disciplina.

Y lo cierto es que, con respecto a la temporada pasada, el número de penaltis por partido se ha reducido. Se pitan un 16% menos, de 0,43 a 0,36 por partido con respecto al curso pasado.

Defendió la función del VAR. "Estamos contentos por la intervención del VAR. Es predecible. El árbitro sigue un 95% las recomendaciones del VAR", comentó.

"Somos firmes defensores del VAR y apostamos por solo intervenir en jugadas claras y manifiestas, no en las grises. La consigna es clara: solo en errores claros y manifiestos. En caso de duda de intervenir o no, siempre decimos que no se haga", apuntó también.

Y considera que hay menos presión sobre los colegiados este curso. "Hay un clima menos tenso para la función de nuestros árbitros. Se ha reducido respecto al final de la pasada temporada", expuso.

En Primera, el VAR ha intervenido en 52 ocasiones. Solo en una se equivocó al hacerlo. "Una vez intervino de manera indebida y también debería haber intervenido en cuatro ocasiones y no lo hizo", desgranó Velasco Carballo.

"Preferimos intervenciones no realizadas a indebidas", añadió. El VAR interviene una vez cada 2,17 partidos en estos momentos.

En las áreas el porcentaje de error se dispara. De los 263 incidentes, 23 acabaron en error arbitral. El VAR corrigió 19 de ellos, por lo que, gracias a esta herramienta, el acierto arbitral aumenta hasta el 98,5%, unas cifras muy similares a las de la campaña pasada (98,55%).

Se han mostrado bien el 95% de las amarillas, y solo 54 de las 526 que se han enseñado esta temporada no debieron haberlo sido. Al respecto de las expulsiones, en cuatro ocasiones debió haberse enseñado una roja que no fue mostrada, pero pese a ello las expulsiones en Primera han aumentado, de seis a diez.

Las amarillas por protestar se han reducido de las 76 mostradas en la última temporada sin VAR a las 45 actuales. Y las simulaciones se han reducido a la mitad, de seis amarillas por ello a solo tres, aunque es cierto que no todas se señalan.

Por último, el VAR tarda 94 segundos de media en decidir en jugadas denominadas como factuales, las cuales no requieren de la visualización de la jugada por el árbitro (fueras de juego, por ejemplo), y se mantiene igual al del pasado curso.

Este tiempo aumenta hasta los 136 segundos cuando el colegiado tiene que acudir al monitor, promedio que ha aumentado en ocho segundos con respecto al curso pasado.