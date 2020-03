Más críticas a Klopp por cuestionar el fútbol del Atleti: "Deja de llorar"

Tras perder, dijo Klopp que no entendía cómo el Atlético jugaba como jugaba como la calidad que tenía. Simeone le contestó elegantemente. Pero al alemán le sigue cayendo chaparrón por su discurso.

'The Times' sugirió que aprendiera del Atlético de Madrid y hay quien le dice al entrenador del Liverpool abiertamente que deje de llorar. Los 'reds', en la calle, no volverán a repetir título. A Klopp le siguen pitando las orejas.

"Me sorprende un poco las reflexiones de Klopp. ¿Cómo cree que iba a jugar el Atlético? No iban a jugar fútbol abierto en Anfield cuando tenían una ventaja de 1-0, hay que serenarse un poco. ¿Qué esperaba que hicieran?", dijo el ex internacional Ray Parlour en 'Talksport', en palabras que recoge 'Mundo Deportivo'.

"Algunas personas conformarán sus equipos de manera diferente según la situación; tal vez en casa, fueron un poco más ofensivos, pero lejos de casa, Diego Simeone siempre puso a sus equipos así, siendo muy difíciles de vencer, puso a todos detrás de la pelota. Es normal, lógico", señaló Parlour.

Hay quien va más allá y llama llorón a Klopp, directamente. Es el caso del ex futbolista y leyenda holandesa Willem van Hanegem en su columna del diario 'AD'.

“Lo que hizo el Atlético en Anfield fue hermoso. Además, ¿no había obtenido el Liverpool lo quería después de lograr el 2-0? Sin embargo, el Atlético resultó ser capaz de darle la vuelta. Entonces, es tu culpa. Entonces deja de llorar y quejarte y felicita a los españoles”, escribió el campeón de la Copa de Europa en 1970. "Se trata de ganar, es así de simple. Todos entienden esto, excepto Jan Dirk van der Zee de la KNVB [Federación Holandesa], que quiere hacer del fútbol una especie de fiesta del té", ironizó.