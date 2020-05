Más de un mes después, Florentin Pogba respondió a Benzema

Karim Benzema utilizó el periodo de confinamiento en España para realizar distintas charlas en Instagram. En una de ellas, en marzo con el youtuber Mohammed Henni, hablaron sobre Florentin Pogba.

El delantero del Real Madrid, con sorna, se refirió al hermano mayor del futbolista del Manchester United. "¿Juega al fútbol Florentin Pogba?", se preguntó Karim Benzema.

La respuesta de Pogba se ha hecho esperar. El defensa, que acaba de firmar por el Sochaux, habló en 'Afrik-Foot'. "Todos me enviaron mensajes avisándome. Yo les respondí que qué querían que hiciera. Es raro y sorprendente. Lo tomé como una broma. No sé si realmente lo decía en serio. Él sabe perfectamente quién soy", afirmó.

"Me dije a mí mismo: 'Si empezas a decir que me falta al respeto...', es mejor dejarlo ir. La gente hablaba de eso como si hubiese matado a alguien, como si fuera una falta de respeto hacia mí. No lo sé, pero lo cierto es que sabe muy bien quién soy", añadió.

El 'affaire' con Mathias Pogba se une al de Olivier Giroud. El ariete del Real Madrid se comparó con su ex compañero de Selección, del que dijo que era un kart mientras él era un Fórmula 1.