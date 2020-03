Más efectos del coronavirus: el control financiero de la UEFA, la sanción al City...

Según informa 'La Gazzetta dello Sport', la UEFA se plantea la posibilidad de posponer el control financiero durante al menos un año. Las pérdidas que están sufriendo las entidades deportivas, algunas de ellas obligadas incluso a recortes y paros parciales, podría llevar a un endeudamiento posterior para poder saldar pagos y enfocar de nuevo proyectos y fichajes que permitan competir con garantías.

El organismo que preside Aleksander Čeferin lo dialogará con la Asociación de Clubes Europeos (ECA). Se busca un consenso para que los clubes puedan pervivir financieramente y al mismo tiempo puedan cumplir las reglas. Los objetivos en los ingresos son ya una quimera. En Europa empiezan a pensar a medio plazo.

La UEFA se ha tomado en serio la crisis del coronavirus y ha aplazado la Eurocopa para que los campeonatos puedan terminar sin pisarse con la disputa del torneo de selecciones. Y las competiciones continentales han postergado sus diferentes finales al menos un mes.

El diario 'Marca' añade que la UEFA ya ha concedido las primeras moratorias. "La primera medida y para responder a la situación excepcional actual, la UEFA ha decidido que el plazo en el que los clubes deben demostrar que no tienen deudas atrasadas, como se prevé en los artículos 49, 50 y 50bis del Reglamento de licencias de clubes y juego limpio financiero (CL&FFP), se pospone del 31 de marzo al 30 de abril de 2020", señala 'Marca'.

¿Suspende la crisis del coronavirus el castigo al Manchester City? "La UEFA ha castigado con dos años sin Champions y una multa de 30 millones de euros al Manchester City, al considerar que ha quebrantado las normas del 'Fair Play Financiero' mediante patrocinios ilegales entre los años 2012 y 2016", esgrimió el organismo a mediados de febrero.

La sanción es anterior a la crisis del COVID-19, y solo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) puede revocarla. En teoría, como avanzó 'Sport', la suspensión del fútbol no afecta al castigo porque el TAS tiene hasta finales de agosto para ratificarla o emitir un indulto. Para entonces, se prevé que el fútbol ya haya vuelto a la normalidad. Claro que el TAS podría bloquear el caso por los casos que se le acumulan, como informa 'AS'. Si el TAS no tiene tiempo de emitir un laudo, el City podría conseguir la cautelar en forma de prórroga de un año.