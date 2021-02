Más líos con el VAR: pudo haber penalti por mano de Kean antes del gol de Mbappé

¿Hubo penalti para el Barcelona en una jugada anterior al gol del 1-2 que hizo Mbappé? El VAR no revisó una posible mano de Moise Kean en el límite del área del PSG unos instantes antes de que Kylian completara la remontada para los de Mauricio Pochettino.

El '18' tocó la bola con la palma de la mano involuntariamente. Esta venía de un rechace y el colegiado estaba en primera línea para contemplar la jugada. No señaló infracción alguna y desató así las protestas de los efectivos azulgranas, que le pidieron que se revisara desde la sala VOR.

No fue así, pues el árbitro tomó la decisión nada más vislumbrar el rechace de que no había falta alguna, conque no hizo falta que sus asistentes le ayudaran a salir de dudas. Jordi Alba y Pedri fueron los más insistentes a la hora de indicarle que había habido una mano.

Esta jugada formará parte de la nómina de polémicas de todo análisis o resumen del encuentro, pues precedió a un tanto del PSG. De haber entendido Björn Kuipers que hubo mano de Kean, habría habido penalti a favor del Barcelona, una oportunidad vital para volver a ponerse por delante en el luminoso, que marcaba 1-1.