Más luz sobre la muerte de Maradona: un documento inédito sobre su salud

El fallecimiento de Diego Armando Maradona todavía colea. En Argentina se investiga si hubo o no 'mala praxis' de los sanitarios encargados de su cuidado y de sus pasos a seguir desde el punto de vista médico.

Tal y como publicó 'Infobae', ha salido a la luz un nuevo documento en el que se archivó el estado de salud que tenía Maradona y las recomendaciones a seguir.

"En la fecha se produce una reunión entre los familiares del paciente (hijas), el Dr. Leopoldo Luque (médico de cabecera), la psiquiatra de cabecera del paciente (Dra. Cosachov), el Dr. Pablo Dimitroff (Director de CLIO) y quien suscribe, Fernando Villarejo, jefe médico de Unidad de cuidados Intensivos. Habida cuenta del estado general del paciente (síndrome de abstinencia alcohólica y de drogas no indicadas médicamente) que configura por su característica riesgo para su vida y para los demás, se decide iniciar tratamiento con drogas sedantes parenterales, bajo el protocolo de tratamiento de síndrome de abstinencia", inicia el diagnóstico.

"Todos los presentes entienden los riesgos a los que se expone el enfermo si no se somete al tratamiento requerido y se explicita claramente que por las características del paciente en particular también hay riesgos de no tener éxito inmediato con la administración de las drogas indicadas y que a su vez éstas, aún a dosis controladas y con monitoreo adecuado pueden deprimir la conciencia y el drive respiratorio de modo que el paciente pueda necesitar apoyo ventilatorio y asistencia nutricional. Se explicita asimismo las complicaciones eventuales de estas condiciones", proseguía.

Un punto clave para los investigadores, ya que se indica que ese proceso, de seguir adelante, podría complicar la salud del paciente.

Y se indicó: "Debido a que el paciente se interna involuntariamente, las hijas y los médicos de cabecera asumen los riesgos de la internación bajo estos términos para no tener que judicializar el proceso de internación. Los médicos tratantes lo dejaran asentado en la Historia Clínica".

Para finalizar, se destaca esa incertidumbre respecto a su estado: "No se puede presumir a la fecha el tiempo que demandará lograr controlar el proceso de abstinencia. Debido a las condiciones de pandemia contextuales, se deja claro a médicos y familiares que si bien requeriremos contar con la presencia de familiares y allegados para llevar a cabo el proceso de rehabilitación, siempre se deberá reducir el riesgo de contacto social y deberá haber en la habitación del paciente el menos número de personas posibles".