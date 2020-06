Más no siempre es mejor

Empezó el partido como todos pensaban, más aún, al ver el once plagado de menos habituales del técnico blanquivioleta. El Sevilla mandó desde el inicio. No salía siquiera de su campo un Valladolid que no tocó el balón ni una sola vez en los primeros cinco minutos.

Pero pronto se adaptaría a la perfección al medio. Los de Sergio dejaron que fuera el equipo local el que tuviera la posesión, pero se encargaron de decidir qué harían y qué no con la bola.

La seriedad, el orden y la eficacia máxima conformaron un menú que estuvo a punto de salirle a pedir de boca al Pucela. Los dos primeros platos se degustaron durante los 90 minutos. Y el tercero, como debe darse: en su justo momento.

Antes de ese instante, en el que Kiko Olivas hizo saltar la sorpresa, Ocampos tuvo dos ocasiones para seguir aumentando su ya plausible registro goleador. La primera la mandó fuera, muy cerca del palo, y la segunda se estrelló contra el larguero.

Tras los dos avisos, Olivas se desmarcó con sigilo, recibió en el área el saque de falta y picó el remate por encima de Vaclik para demostrar que no siempre más es mejor.

No supo reaccionar el Sevilla, al menos, en lo práctico. Porque siguió siendo el dueño del terreno y la bola, pero volvía a ser una presa en las redes de un ordenador rival. Así, y con un disparo desviado de Munir, llegó el descanso.

El segundo tiempo fue un calco del primero, pero aún dejó más latente las diferencias de dos estilos que se compenetraron a la perfección en el verde del Pizjuán.

Admitió el Pucela que esto iría de intentos repetidos del Sevilla y que sus opciones seguirían aumentando si la muralla en campo propio no se rompía. Así fue hasta el 55', cuando un centro magistral de Navas al área fue rematado a gol por Munir. Pero el VAR salvó al Valladolid: fuera de juego.

El carrusel de cambios llevó a la grada a un Ben Arfa que debutó de titular sin apenas noticias. Y al césped a un Suso que dotó de la electricidad perdida de los andaluces durante la segunda mitad.

Plantó la tienda de campaña el equipo de Lopetegui en campo de un cuadro vallisoletano que apenas le importó. "Que toquen, que toquen, pero hasta aquí", parecían pensar los futbolistas visitantes.

Lo que no pudo lograr con repeticiones el Sevilla lo hizo con unas manos de Javi Sánchez en el área que vio en directo el colegiado. Ocampos sumó su gol número 14 al engañar a Masip y dio paso a un arreón estéril que definió a la perfección todo el partido.

Al final, fue el Valladolid el que, tras toda una segunda parte sin apenas incordiar a Vaclik, tuvo dos opciones para hacer de su seriedad la mayor de las sonrisas. Pero una mano a Alcaraz y una mala decisión de Unal se tradujeron en el cuarto empate para los de Lopetegui y un golpe más en la espalda al trabajo de Sergio en el Pucela.