Más positivos en la Serie A: el Parma anunció dos

La Serie A se prepara para la vuelta inminente a los entrenamientos en grupo. Los clubes siguen con la idea de querer acabar la temporada en el césped y ya han pasado las pruebas contra el coronavirus.

Estas pruebas han dejado positivos en el Parma, según anunció el propio club. Todos los empleados y los jugadores fueron sometidos a dos tipos de controles (muestra nasal y serológico) y todos dieron negativo, excepto dos.

El club no ha dado los nombres de estos futbolistas, que han sido puestos en aislamiento en sus casas, en las que seguirán trabajando con el plan creado por los preparados físicos.

Los dos infectados no tienen síntomas al ser asintomáticos, de modo que el club les hará un seguimiento para realizarles una prueba en los siguientes en días y hasta que no den negativo en ambas no podrán unirse al trabajo con sus compañeros.

El ministro de deportes, Vincenzo Spadafora, aseguró que el Gobierno ha decidido negociar con la Federación y la Serie A un protocolo menos estricto con la intención de aliviar y facilitar el regreso del fútbol en el país italiano.