Más vidas que pétalos

Las derrotas frente a Cádiz y Shakhtar Donetsk cuestionaron la capacidad resolutiva del Real Madrid y la de decisión de Zinedine Zidane. Interrogantes e incluso críticas para el técnico francés, que no encontró soluciones en esos dos patinazos. Y el Camp Nou esperaba con infinitos símbolos de alerta para 'Zizou'. Una tercera cruz, y la más dolorosa, hubiese podido tambalear su figura. No fue así.

En muchos partidos durante su etapa como técnico del Real Madrid se ha hablado de 'la flor de Zidane'. Esa fortuna o cualidad para salvar esos partidos en los que el equipo blanco no hace demasiados méritos para ganar. Discusiones sobre puntos de vista aparte, lo cierto es que Zidane se crece cuando se encuentra al límite. Esta vez no tiró de flor, sino de la fe que sus futbolistas depositaron en él para salvar lo que pudo ser un 'matchball'. No es fácil tumbar al francés.

Ya en el curso anterior resurgió cuando peor pintaba su futuro. Aquel 3-0 ante el Paris Saint-Germain elevó de nuevo las dudas sobre su figura, pero las victorias ante Sevilla y Osasuna ayudaron. Poco después, el traspiés en Mallorca devolvió al entrenador a la situación anterior. Tras varias semanas ligueras, parón mediante, el Madrid regresó mejor que nunca y levantó el título de Liga.

No es nuevo en este mundo. Sabe exactamente cuándo se cuestiona la figura del técnico y cómo se soluciona esa papeleta. "Se dice que me juego mi futuro, pero también se dijo hace un año, también en mi primera etapa", recordó. Y así es. Pero en todas ellas, al menos por ahora, ha salido casi indemne.

Cierto es que esas críticas no se van de un día para otro, pero sí se mantienen en 'stand by'. Con la necesidad de recuperar el crédito de forma definitiva en los compromisos en Champions frente a Borussia Mönchengladbach e Inter de Milán, Zidane, de momento, demostró que no todo es cuestión de flor. También de vidas. Y cuando muchos le daban por muerto...