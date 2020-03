Mascherano repasó sus días en el foco del COVID-19

El COVID-19 tiene el fútbol parado. La crisis sanitaria tiene en jaque a medio mundo.

El virus salió de China y Mascherano recordó cómo fueron sus días allí. El 'Jefecito' reconoció que estuvo, de hecho, en la ciudad en la que comenzó todo.

"El primer año que llegué hicimos la pretemporada en Wuhan, que es donde comenzó el virus. Fue en 2018 y estuvimos un mes, pero el año pasado también estuvimos una semana", recordó.

Es más, Macherano estuvo en un gran mercado, aunque se desconoce si está ahí el foco del virus. "Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan para comer hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allí, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus", explicó.

"Tienen una sospecha de que haya salido de la sopa de murciélago, pero no se sabe a ciencia cierta", remarcó Mascherano.

En otro orden de cosas, Mascherano habló sobre su futuro. Su idea es retirarse en Estudiantes.