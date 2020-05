Mata comparó el regreso de los entrenos con la vuelta al cole

Jaime Mata, futbolista del Getafe, afirmó este domingo, tras el primer entrenamiento individualizado de su equipo, que ha tenido sensaciones similares a las que sintió cuando volvía al colegio después de unas vacaciones.

El delantero azulón explicó a través de los medios oficiales del club cómo fue el primer día de trabajo sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Getafe después de más de 50 días confinado en su casa por culpa de la crisis generada por el coronavirus.

"Ha sido como la vuelta al cole. Iba con la emoción del primer día, de reencontrarme con el balón, las botas, los compañeros y con todo. He salido con tanta emoción que hasta he salido de casa sin la mascarilla y he tenido que volver", dijo.

Mata recordó que todos los jugadores del Getafe trabajaron "de manera individual" con ejercicios similares a los que hizo "en casa" en las últimas semanas con la diferencia de que se completaron sobre el césped.

"Han sido en el campo y con las botas. Ya en la superficie en la que teníamos que trabajar. Y aunque sea de lejos, saludarte con tus compañeros, da alegría. Pero se hace un poco extraño. Somos un vestuario que hacemos tantas bromas y estamos siempre juntos, que no poder tocarnos, es un poco extraño. Pero es a lo que hay que adaptarse", apuntó.

Además, dejó claro que el regreso a los entrenamientos individualizados estaba "perfectamente organizado" por su club, que cumplió todos los protocolos obligatorios para poder abrir sus puertas a las sesiones de trabajo. "Guantes, mascarillas... todas las medidas a rajatabla. Lo estamos cumpliendo muy bien. Es importante para intentar superar esta crisis sanitaria cuanto antes", dijo.

Asimismo, manifestó que en esta primera fase del regreso, todos tendrán que tener cuidado en completar una "adaptación gradual" para evitar lesiones. "Puedes estar en riesgo de lesiones. Ahora, después de tantos días y con otro tipo de trabajo en otra superficie, hay que adaptarse. El preparador físico lo sabe y lo está haciendo perfectamente", declaró.

Por último, habló sobre la adaptación psicológica que tiene que hacer cada jugador: "Es muy importante. En casa hay una rutina diaria a la que te habitúas. Hay que entrar en dinámica de trabajo, con desayunos y despertarte a la misma hora, comida, descanso... eso afecta a la mente y es importante ir acostumbrándose", concluyó.