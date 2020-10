Matheus recibió el alta médica y sigue a la espera de ser presentado

Fue fichado y cedido de inmediato al Real Valladolid, donde apenas jugó 165 minutos en media temporada. Volvió al Barça y se lesionó. Y ahora está a la espera de debutar y, no menos importante, ser presentado.

Es, a día de hoy, el único jugador del Barcelona que no ha sido presentado tras su fichaje. El modo en el que llegó al club, para ser cedido de inmediato por lo que restaba de la 2019-20 al Valladolid, no ayudó.

Tampoco el hecho de que la temporada se estirase hasta agosto, y que en el Barcelona se esté viviendo un terremoto institucional con réplicas cada poco tiempo.

Dice 'AS' que se habla de él en el club como "el jugador invisible". Y no es extraño que así sea. Matheus no ha sabido hasta el mismo día del cierre del mercado que iba a tener dorsal del primer equipo.

Pero se quedó en el club, superó la lesión que le tuvo apartado del resto de compañeros en los entrenamientos y ahora se presenta ante Koeman como una alternativa más para la medular.

Sería curioso, como mínimo, que Matheus debutase con el Barcelona y lo hiciera en la Champions, ante la Juve en Turín, y antes de haber sido presentado de manera oficial.